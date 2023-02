Was macht die Axpo gegen die hohen Strompreise?

Von Sunrise über Swisscom zur Axpo

Christoph Brand ist seit Mai 2020 CEO von Axpo. Der Berner war bereits zuvor in diversen Führungspositionen wie bei Sunrise, Bluewin und Swisscom. Danach war er bei Tamedia (heute TX Group, zu der auch 20 Minuten gehört) Leiter des digitalen Geschäftsbereichs, zu dem Unternehmen wie Ricardo gehören. Er hat einen Abschluss in Wirtschaft an der Uni Bern und absolvierte das Advanced Management Programm an der französischen Wirtschaftshochschule Insead. Brand ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.