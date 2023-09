So kämpft der Preisüberwacher gegen die «Gierflation»

Um dagegen anzukämpfen, lud der Preisüberwacher Stefan Meierhans (rechts) am 5. September zum ersten Schweizer Kaufkraftgipfel in Bern.

Auch die Politik müsse jetzt dringend handeln, so der Tenor am ersten Kaufkraftgipfel in Bern.

Das Leben in der Schweiz wird teurer: Wohnen kostet immer mehr und auch der Mittelstand kann sich vieles nicht mehr leisten, gleichzeitig ist die Lohnschere in den Firmen gross. Nun schlägt der Preisüberwacher Alarm: Der Bund und die Politik müssten jetzt handeln, forderte Stefan Meierhans am ersten Schweizer Kaufkraftgipfel in Bern.