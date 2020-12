«Wir hätten spätestens in der zweiten Welle viel früher härtere Massnahmen gebraucht. Das wäre dem überlasteten Gesundheitswesen entgegengekommen, was sicher auch die Übersterblichkeit beeinflusst hätte», sagt SP-Nationalrat Fabian Molina.

Das Jahr 2020 endet in der Schweiz mit rekordhohen Todeszahlen. Bis Mitte Dezember 2020 starben in der Schweiz rund 6000 Menschen mehr als prognostiziert. Selbst die Jahre 2015 und 2017 mit starken Grippewellen forderten weniger Opfer. Solche Vergleiche sind laut Bundesamt für Statistik aber auch mit Vorsicht zu geniessen, da auch demografische Entwicklungen eine Rolle spielen. Die Zahlen sorgen zwischen linken und bürgerlichen Politikern für Streit.

Es sei ein Irrglauben, dass der Schweizer Weg in dieser Pandemie der richtige sei, sagt SP-Nationalrat Fabian Molina. «Wir hätten spätestens in der zweiten Welle viel früher härtere Massnahmen gebraucht. Das wäre dem überlasteten Gesundheitswesen entgegengekommen, was sicher auch die Übersterblichkeit beeinflusst hätte.»