Frankreich : Hohe Welle in reisst Eltern und Tochter in den Tod

An einer Küste in der Bretagne soll ein Elternpaar mit Tochter verunglückt sein. Vermutlich habe sie eine aussergewöhnlich hohe Welle erfasst, wie der Sender «France Info» berichtete.

Eine Welle an der bretonischen Küste in Frankreich hat ein Elternpaar und dessen jugendliche Tochter in den Tod gerissen. Drei weitere Kinder des Paars überlebten die Tragödie bei Plogoff am Donnerstagabend unversehrt, wie der Sender France Info unter Verweis auf die Präfektur berichtete. Rund 100 Rettungskräfte suchten nach den Opfern. Die Familie sei über einen öffentlich zugänglichen Deich in der Nähe der Pointe du Raz, einem felsigen Kap, gelaufen, als sie wahrscheinlich von einer ungewöhnlich hohen Welle erfasst wurde.