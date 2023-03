Brennpunkt Asyl: Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider nimmt Stellung

Am 7. Dezember 2022 wurde sie für die SP in den Bundesrat gewählt.

Mehr als 3700 Menschen haben alleine im Februar dieses Jahres in der Schweiz Schutz gesucht: 1681 ordentliche Asylgesuche gingen ein, dazu kamen 2040 Gesuche nach dem Schutzstatus S von ukrainischen Geflüchteten. «Es flüchten derzeit mehr Menschen aus der Ukraine in die Schweiz als aus der übrigen Welt. Hält dieser Zustand an, wird die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge zunehmend schwierig», sagte Elisabeth Baume-Schneider am Montag vor den Medien.