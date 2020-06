Russikon ZH

Hoher Sachschaden nach Brand in Gewächshaus

Am Montagabend brannte in Russikon ein Gewächshaus. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken.

Am Pfingstmontagabend ist in einem Gewächshaus in Russikon ein Brand ausgebrochen.

Wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte, ging am Pfingstmontagabend gegen 22.30 Uhr die Meldung ein, dass in einem Gewächshaus in Russikon ein Brand ausgebrochen sei. Die sofort ausgerückten Löschkräfte brachten das Feuer rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken.