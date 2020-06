Naters VS

Hoher Sachschaden nach Hotelbrand

Im Kanton Wallis war am Mittwoch im Dachstock eines Hotels ein Feuer ausgebrochen. Laut der Polizei wurde dabei niemand verletzt.

Am Mittwoch kurz nach 18.00 Uhr brach im Dachstock eines Hotels in Naters im Kanton Wallis ein Feuer aus. Wie es in einer Mitteilung heisst, meldeten Drittpersonen der Einsatzzentrale der Kantonspolizei, dass in einem Hotel, in welchem zurzeit Renovierungsarbeiten durchgeführt werden, eine starke Rauchentwicklung festzustellen sei.