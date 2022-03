Slalom Are – Dürr führt nach 1. Lauf – Gisin und Danioth mit guten Podestchancen

Nach dem ersten Durchgang in Are ist alles offen: Die Deutsche Lena Dürr führt knapp vor der Slowakin Petra Vlhova. Michelle Gisin (6.) und Aline Danioth (7.) lauern knapp hinter den Top 3. Den zweiten Lauf gibts ab 13.45 Uhr live.

Das wird eine ganz enge Kiste. Lena Dürr legt beim Slalom in Are als Startfahrerin eine Richtzeit auf, an der sich im ersten Lauf alle Cracks die Zähne ausbeissen sollten. Sowohl Slalom-Weltcupsiegerin Petra Vlhova (2., +0.08 Sekunden) als auch die Gesamtweltcup-Leaderin Mikaela Shiffrin (4., +0.11) kommen nicht ganz an die Bestzeit der Deutschen heran. Dritte nach dem ersten Durchgang ist die Schwedin Anna Swenn-Larsson.

Allerdings sind die Abstände an der Spitze äusserst klein. So verliert auch Michelle Gisin als beste Schweizerin (6.) nur gerade 0.38 Sekunden auf Dürr. Heisst: Alles offen für den zweiten Lauf. Gisin selbst sagt gegenüber SRF: «Es war ein guter erster Lauf. Oben habe ich mich noch etwas schwer getan. Ich wollte teils etwas zu taktisch fahren, habe aber unten wieder einiges gut gemacht. Mit vier Zehnteln Rückstand bin ich noch gut drin.»

Glückliches Geburtstagskind

Zweitschnellste Schweizerin ist Aline Danioth, die sich an ihrem 24. Geburtstag ein tolles Geschenk macht und auf den siebten Zwischenrang fährt - sie liegt 0.55 Sekunden zurück. Danioth: «Ich war beim Start heute ehrlich gesagt nervöser als auch schon. Ich wollte zu meinem Geburtstag fahren und hier in Schweden zu sein, konnte nicht besser sein. Ich habe beim Fahren einfach angegriffen und es ist gut gegangen. Wenns drin liegt, gibt es zu Mittag etwas Kuchen als Energieschub.»

Offen bleibt auch das Rennen um den Gesamtweltcup, das mit dem Sieg von Vlhova beim Riesenslalom vom Freitag so richtig lanciert wurde. Der Abstand der Slowakin auf Mikaela Shiffrin beträgt nur noch 77 Punkte. Damit liegt für den zweiten Durchgang im Slalom von Are richtig Zunder drin.

Nicht an den Start gingen Wendy Holdener und Camille Rast. Beide gaben nach ihren Ausfällen am Freitag schonungshalber Forfait. Mit Mélanie Meillard (26.), Nicole Good (29.) und Elena Stoffel (35.) gingen im schwedischen Ferienort drei weitere Schweizerinnen an den Start. (sih)