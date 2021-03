Wie geht die junge Walliserin ihren Lauf an? Zuletzt in Jasna fuhr sie dank einem starken zweiten Durchgang auf den 17. Platz. Von vier Zehntel verdoppelt sich ihr Rückstand auf gut acht Zehntel Sekunden, im Ziel beträgt der Rückstand dann leider über zwei Sekunden. Die Schweizerin fasst sich an den Kopf im Zielraum. Es ist der 15. und letzte Rang im Klassement. Sicherlich aber auch nicht einfach auf diesem bereits ziemlich vorgespurten Slalomhang. Vielleicht war sie auch etwas zu passiv an den Lauf herangegangen. Mal sehen, ob es für den zweiten reicht.