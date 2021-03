Im ersten Slalom in Are reicht es Wendy Holdener als Vierte knapp nicht zu einem Podestplatz. Michelle Gisin als zweitbeste Schweizerin erreicht Rang sieben. Am Samstag besteht bereits die nächste Chance.

Holdener fährt Bestzeit Wendy Holdener fährt Bestzeit, verpasst das Podest aber als Vierte ganz knapp. (Video: SRF)

Der erste Frauen-Slalom in Are ist Tatsache und endet aus Schweizer Sicht mit einer ultraknappen Entscheidung. Zu Ungunsten von Wendy Holdener, die sich schliesslich mit dem oft benannten «undankbaren» vierten Platz begnügen muss. Nur gerade fünf Hundertstel Sekunden fährt Mikaela Shiffrin, die die letzten beiden Slalom-Austragungen gewinnen konnte, schneller als die Schweizerin. Dies dürfte Holdener dementsprechend ärgern. Zumal sie ihre Podest-Serie mit zuletzt zwei dritten Rängen in Flachau und Jasna hätte weiterführen können.

Die zweite Schweizerin, Michelle Gisin, fährt auf den siebten Schlussrang und verschlechtert sich somit um zwei Plätze. Genau gleich schnell wie Ana Bucik, wird Gisin im zweiten Lauf noch von den «Nachbarinnen» Lena Dürr (Deutschland) und Franziska Gritsch (Österreich) überholt.

Rast ohne Aufholgjagd - Vlhova mit viertem Slalom-Sieg

Nach dem 18. Platz im ersten Lauf gelingt Camille Rast leider nicht die erhoffte Aufholjagd wie zuletzt in Jasna. Während sie sich in der Slowakei noch um mehrere Ränge verbessern konnte, büsst sie in Are drei Positionen ein und fällt auf den 21. Rang zurück. Mélanie Meillard verpasste nach einem schweren Fehler beim Start den zweiten Lauf.

Die Siegerin heisst am Schluss Petra Vlhova. Die 25-jährige Slowakin gewinnt bereits ihren vierten Slalom in dieser Saison und setzt sich damit nicht nur an der Spitze der Slalom-Wertung ab, sondern überholt im Gesamt-Weltcup auch Lara Gut-Behrami. Slalom-Weltmeisterin Katharina Liensberger wird vor Shiffrin Zweite und setzt damit ihren Lauf fort: Podestplätze ja, aber eben kein Weltcup-Sieg. Dieser fehlt der jungen Österreicherin noch. (dhe)