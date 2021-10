Verletzungen am Kahnbein : Holdener zeigt gebrochene Hände – Stars wünschen gute Besserung

Wendy Holdener hat sich beim Training an beiden Händen verletzt. Nun hat sie ein Update aus dem Spital auf Instagram gestellt.

Ebenfalls in Sölden nicht am Start ist Corinne Suter.

Was war passiert? Ein Kraft-Training endete für Wendy Holdener im Spital. Die 28-Jährige zog sich beim Sturz von einem Schwedenkasten Frakturen am Kahnbeinknochen an beiden Händen zu. Nun muss die Schwyzerin eine mehrwöchige Pause einlegen. Eine Operation sei nicht nötig. Das teilte Swiss Ski in einem Communiqué mit.