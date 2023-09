Bundesliga: Debakel für Bayern München am Deadline-Day

1 / 8 Unzufrieden: Bayern-Trainer Thomas Tuchel. IMAGO/Eibner Den Bayern sind am letzten Transfertag gleich mehrere Wunschspieler abgesprungen. IMAGO/Philippe Ruiz Fulhams Palhinha war bereits in München. IMAGO/Offside Sports Photography

Darum gehts Dem FC Bayern springen am letzten Transfertag gleich mehrere Wunschspieler ab.

Der Portugiese Palhinha vom FC Fulham sei sogar bereits in München gewesen.

Auch auf der Defensivposition konnte kein Deal mehr abgeschlossen werden.

Die Vorbereitung des FC Bayern München auf das Bundesliga-Topspiel beim Angstgegner Borussia Mönchengladbach (ab 18.30 Uhr im Liveticker) ist von letzten hektischen Aktivitäten auf dem Transfermarkt überlagert worden – und einer bitteren Enttäuschung am Freitagabend. «Wir versuchen, unsere Mannschaft zu ergänzen und zu verstärken. Es scheint auf eine Last-Minute-Entscheidung hinauszulaufen», sagte Trainer Thomas Tuchel am Freitag wenige Stunden vor Ablauf der Wechselfrist in Deutschland zur angestrebten Millionen-Verpflichtung des Portugiesen João Palhinha vom FC Fulham. Tuchel klang da sehr zuversichtlich.

Bis zur Deadline um 18.00 Uhr konnte der FC Bayern jedoch keinen Vollzug vermelden. Laut «Sky» und «Kicker» platzte der Wechsel, obwohl Palhinha bereits in München weilte, den Medizincheck absolviert hatte und ein Trikot für die offizielle Präsentation erhielt. Ein Vertrag war demnach auch schon ausgehandelt. Der 28-Jährige sollte der von Tuchel so sehr gewünschte rein defensive Sechser im Münchner Kader werden. Für Palhinha sollten über 50 Millionen Franken Ablöse fällig werden. Angeblich gab es kein grünes Licht aus Fulham, das kurzfristig keinen Palhinha-Ersatz fand. Die Süddeutsche Zeitung titelte hämisch: «Holding Nix», in Anlehnung an Palhinhas Position im defensiven Mittelfeld, die in England «Holding Six» genannt wird.

Ernüchterung nach Königstransfer

Der deutsche Rekordmeister suchte nach den Abgängen von Benjamin Pavard (Inter Mailand) und Josip Stanisic (verliehen nach Leverkusen) bis zuletzt auch noch einen Defensivspieler, der rechts aussen und innen verteidigen kann. «Das ist eine grosse Lücke, die da klafft», sagte Tuchel. Man wolle da mehr Konkurrenzkampf. Ein Kandidat sollte Nationalspieler Armel Bella-Kotchap vom FC Southampton sein. Oder auch Chelseas Trevoh Chalobah. Doch Bella-Kotschap schloss sich lieber leihweise PSV Eindhoven an, Chalobah blieb in London.

Somit herrscht nach dem letzten Transfertag die grosse Ernüchterung. Und dies, obwohl man mit Harry Kane (für über 100 Millionen von Tottenham) eigentlich den Deal des Sommers landen konnte. Bereits dieser Transfer hatte sich mit einem mehrwöchigen Hin und Her in die Länge gezogen. In Erinnerung bleibt auch die Wechselposse auf der Goalie-Position, wo nach dem Abgang von Yann Sommer zu Inter und der doch längeren Abwesenheit von Stammgoalie Manuel Neuer notfallmässig Daniel Peretz aus Israel verpflichtet werden musste. Immerhin: Sportlich läuft es den Bayern bisher: Sechs Punkte aus zwei Bundesliga-Spielen – und drei Kane-Tore.

