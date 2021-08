Martin Fuchs zeigt sich im Interview gegenüber SRF enttäuscht über seinen heutigen Auftritt: «Im ersten Moment weiss ich noch nicht was los ist. Ich hatte während des ganzen Parcours durch ein gutes Gefühl, Clooney machte super mit aber am Schluss habe ich einfach reiterlich versagt. Beim zweitletzten Hindernis kam ich zu nah an das Hindernis. Bei der letzten Hürde passierte der Fehler dann nur, weil ich ins Risiko ging. Das wäre ohne das Missgeschick vorher nicht passiert.» Der Schweizer Springreiter weiter: «Jetzt gilt es das heutige Rennen zu analysieren und ab Morgen schaue ich nach vorne zum Teamwettkampf».