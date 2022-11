Live Weltmeisterschaft: England trifft auf die USA

Die Amerikaner haben sich schon ein paar Mal mit England gemessen. Das letzte Duell Mitte November 2018 endete mit einem 3:0-Sieg für die Three Lions. Aber auch an einer WM standen sich die beiden Nationen schon gegenüber: In Südafrika trennten sich die USA und England vor zwölf Jahren 1:1-Unentschieden. Viel spricht nicht für die USA, aber die eine oder andere Überraschung gab es an dieser WM ja schon …