Vertrag aufgelöst – Holger Badstuber verlässt den FC Luzern nach nur 18 Partien wieder

Der Ex-Bundesliga-Profi Holger Badstuber und der FC Luzern gehen ab sofort getrennte Wege. Das hat der Verein am Donnerstagabend in einer Medienmitteilung kommuniziert. Badstuber absolvierte neben 14 Spielen in der Super League auch drei Spiele im Schweizer Cup sowie eine Partie in der Uefa Europa Conference League für die Zentralschweizer.