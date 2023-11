Holländer erfinden Hundeleine mit Teleskop-Arm

1 / 3 Arjen Verschuure und Machiel Rujiterkamp haben eine Hundeleine erfunden, die die Hinterlassenschaften des Hundes direkt auffängt. Machiel Ruijterkamp Machiel Rujiterkamp lebt seit 2013 in der Schweiz, inzwischen in einem Dorf bei Grengiols im Wallis. «Niemand mag es, die Hinterlassenschaften seines Hundes aufzuheben», sagt Rujiterkamp. Machiel Ruijterkamp Am Dienstag stehen sie mit ihrer Erfindung vor den Investorinnen und Investoren der «Höhle der Löwen Schweiz». Machiel Ruijterkamp

Darum gehts Zwei Holländer erfanden eine Hundeleine, die die Hinterlassenschaften des Hundes direkt auffängt.

Der Kotbeutel wird am ausziehbaren Teleskop befestigt und dem Tier unter den Hintern gehalten.

Am Dienstag kann man die Unternehmer bei der «Höhle der Löwen Schweiz» sehen.

Bei den niedrigen Temperaturen macht das Rausgehen mit dem Hund eher weniger Spass. Zwei Holländer haben eine Hundeleine erfunden, mit der der Gassi-Gang verschnellert und vereinfacht wird, wie Pomona.ch berichtet.

Kot auflesen, bevor er den Boden berührt

Machiel Rujiterkamp lebt seit 2013 in der Schweiz, inzwischen in einem Dorf bei Grengiols im Wallis. «Niemand mag es, die Hinterlassenschaften seines Hundes aufzuheben», sagt Rujiterkamp zu Pomona.ch. 2018 ging er nach einem Beinbruch auf Krücken und befestigte den Kotbeutel seines Hundes an einer dieser Krücken, um ihm das Kotauflesen zu vereinfachen. Daraus entstand dann in Zusammenarbeit mit seinem ehemaligen Arbeitskollegen Arjen Verschuure das Konzept von «Happy Dog Leash».

Das Besondere an der Leine der beiden Holländer: Per Knopfdruck wird ein Teleskop an der Leine ausgefahren, das den Hundekot in einem Beutel auffängt, noch bevor er den Boden erreicht. So wird die Hundeleine einhändig bedient, während die zweite Hand frei bleibt.

Wie gern gehst du im Winter mit deinem Hund Gassi? Sehr gern und lange, das Wetter macht mir nichts aus. Es muss sein, aber ich beeile mich, schnell wieder ins Warme zu kommen. Ich habe keinen Hund.

Praktisch für Menschen, die sich nicht bücken können oder wollen. Zudem macht es das Aufheben der Hinterlassenschaften einfacher und kann zu einer saubereren Umwelt beitragen. Pro Gang braucht man laut den Herstellern somit nur einen Beutel, der mehrere Male gefüllt und am Ende der Tour entsorgt wird.

Der Griff der Hundeleine ist aus Kunststoff und Carbon. Das ausziehbare Teleskop wird batteriebetrieben und die Leine selbst ist fünf Meter lang. Die Kotbeutel für Hunde sind aus Maisstärke und biologisch abbaubar. Die Webseite von «Happy Dog Leash» ist vollkommen in Englisch gehalten und auf einen internationalen Markt ausgerichtet. Das System ist in Europa und in Amerika patentiert.

Am Dienstag bei der «Höhle der Löwen»

Am Dienstag sieht man «Happy Dog Leash» bei der dritten Staffel der «Höhle der Löwen Schweiz». «Es war uns eine Riesenehre, dabei sein zu dürfen. Als es dann losging, habe ich die Kameras gar nicht mehr wahrgenommen und mich nur noch auf die Investoren fokussiert», so Rujiterkamp zu 20 Minuten.

Aktivier jetzt den Bern-Push! Nur mit dem Bern-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Bern, Freiburg, Solothurn und Wallis blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts oben auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Bern», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà! Wir sind auch auf Instagram. Folg uns für Posts, Storys und Gewinnspiele aus der Region – und schick uns deine Bilder und Inputs: 20 Minuten Region Bern.