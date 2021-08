Holländische Fans rasten aus und fliegen aus Pub

Während des Spiels zwischen Luzern und Feyenoord Rotterdam kam es in einem Pub am Rathausquai zu Auseinandersetzungen. Während es in und um das Stadion ruhig blieb, kam es in der Altstadt zu zwei Schlägereien und vor dem Roadhouse zu Streitigkeiten.

1 / 5 Am Donnerstagabend fand in der Swissporarena das Fussballspiel zwischen Luzern und Feyenoord Rotterdam statt. (Symbolbild) Wikimedia Während des Gastspiels ist es in einem Pub am Rathausquai zu Sachbeschädigungen gekommen. Google Maps Street-View Daraufhin haben die Pub-Besitzer die Feyenoord-Anhänger kurzerhand aus dem Pub geworfen und das Pub geschlossen. Google Maps Street-View

Darum gehts Am Donnerstagabend duellierten sich der FC Luzern und Feyenoord Rotterdam in der dritten Qualifikationsrunde der Conference League.

Dabei verlor der FCL mit 0:3.

Während es in und um das Stadion während des Gastspiels ruhig blieb, eskalierte es in einem Pub am Rathausquai.

Worauf die Pub-Besitzer die Fussballfans kurzerhand auf die Strasse gestellt und das Pub geschlossen haben.

Nach dem Spiel kam es in der Altstadt zu zwei Schlägereien und auch zu einem Streit vor dem Roadhouse.

Sechs Holländer zwischen 17 und 28 Jahren wurden zur Ausnüchterung festgenommen.

Am Donnerstagabend spielte der FC Luzern gegen die holländische Mannschaft Feyenoord Rotterdam. Rund 400 Feyenoord-Fans waren aus Rotterdam nach Luzern gereist, teilt die Luzerner Polizei am Freitag mit. Dabei haben sich viele der Fans vor einem Pub am Rathausquai versammelt, um den Match anzuschauen.

Feyenoord-Anhänger ziehen weiter und richten dort auch Schaden an

Als Feyenoord bereits in der neunten Minute in Führung ging, kam es beim Torjubel im Pub zu Sachbeschädigungen, schreibt die Luzerner Polizei weiter. Daraufhin haben die Pub-Besitzer die Fussballfans umgehend aus dem Pub geworfen und das Pub geschlossen. Die Feyenoord-Anhänger gingen in andere Restaurants weiter. Auch dort kam es in einem Fall zu Sachbeschädigungen.

Sechs Holländer zur Ausnüchterung festgenommen und eine Person verletzt

Laut Mitteilung blieb es allerdings in und um die Swissporarena vor, während und nach dem Spiel ruhig. Jedoch kam es in der Altstadt nach dem Spiel zu zwei Schlägereien. Dabei wurde eine Person verletzt. Später kurz nach ein Uhr am Freitag «versuchte eine Gruppe von holländischen Fans vor dem Roadhouse einen Streit anzuzetteln», so die Luzerner Polizei weiter. Nachdem die Polizei eingegriffen hatte, rannten die Holländer in verschiedene Richtungen davon. Insgesamt sechs Personen konnten dann angehalten werden. Die betrunkenen Feyenoord-Fans «fielen vorgängig schon mehrmals durch ihr Verhalten auf, worauf diese zur Ausnüchterung festgenommen wurden». Es handelt sich um sechs Männer aus Holland, im Alter von 17 bis 28 Jahren.

«An Brennpunkten starke Präsenz markiert»

Dennoch zieht die Polizei eine positive Bilanz: «Wir haben an den Brennpunkten starke Präsenz markiert und konnten so aufkommende Pöbeleien und Streitigkeiten im Keim ersticken». Auch hat man mehrere Dutzend Personenkontrollen durchgeführt. Dabei wurden Vermummungsmaterial und Pyrotechnische Gegenstände sichergestellt.

Etwas gesehen, etwas gehört? Schick uns deinen News-Input!



Speichere unseren Kontakt im Messenger deiner Wahl und sende spannende Videos, Fotos und Dokumente schnell und unkompliziert an die 20-Minuten-Redaktion. Handelt es sich um einen Unfall oder ein anderes Unglück, dann alarmiere bitte zuerst die Rettungskräfte. Die Verwendung deiner Beiträge durch 20 Minuten ist in unseren AGB geregelt: 20min.ch/agb