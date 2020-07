«Es ist ein eiskaltes und schockierendes Bild»

Holländische Polizei entdeckt Folterkammer der Unterwelt

In den Niederlanden hat die Polizei eine Folterkammer einer kriminellen Organisation entdeckt. Sie war vollumfänglich ausgestattet, um Personen zu foltern. Die Polizei hat die Betreiber festgenommen, die sich selbst als Polizisten ausgeben wollten.

Die niederländische Polizei hat ein Gefängnis der Unterwelt mit einer Folterkammer entdeckt. Insgesamt sieben Container seien von einer kriminellen Bande umgebaut worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag in Rotterdam mit.

Die Container befanden sich in einer Lagerhalle im Ort Wouwse Plantage in der südlichen Provinz Brabant. Sechs waren eingerichtet als Gefängniszellen, schallisoliert mit WC und Handschellen an Decken und Böden.