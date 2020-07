Kletterunfall in Montreux

Tourist (13) und Schweizer (47) stürzen aneinander geseilt in den Tod

Zwei Kletterer kamen bei einem Unfall am Dent d'Hautaudon ums Leben. Es handelt sich um einen 13-Jährigen Touristen und einen 47-Jährigen aus der Region.

Bei den Opfern handelt es sich um einen 13-jährigen Niederländer, der in der Schweiz Ferien mit seiner Familie machte und ein 47-jähriger Schweizer aus der Region. Die Leichen wurden von der REGA per Helikopter transportiert.

Am Montag kurz vor 15 Uhr kam es oberhalb von Montreux zu einem tödlichen Unfall. Zwei Kletterer stürzten aneinander geseilt am Dent d'Hautaudon 50 Meter in die Tiefe. Wie die Kantonspolizei Waadt in einer Mitteilung schreibt, sah ein Zeuge den Absturz und versuchte den Verunglückten zu helfen. Er alarmierte sofort die Rettungskräfte. Diese konnten nur noch den Tod der Beiden feststellen.