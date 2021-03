Produktionsteam mit Martin Scorsese : Hollywood-Star Jamie Foxx soll in neuer Serie Mike Tyson spielen

Regie bei der neuen Mini-Serie wird Antoine Fuqua führen. Er wurde mit dem Film «Training Day» bekannt. Und auch Altmeister Martin Scorsese ist mit von der Partie.

Hollywood-Star Jamie Foxx soll in einer neuen Serie die Box-Legende Mike Tyson verkörpern. Die Mini-Fernsehserie befinde sich derzeit in der Entwicklung, erklärte Tyson am Montag in einer an die Nachrichtenagentur AFP versandten Mitteilung. Damit bestätigte der Boxer einen Bericht der Fachzeitschrift «Hollywood Reporter». Regie werde der für den Film «Training Day» bekannte Antoine Fuqua führen. Dem Produktionsteam gehöre zudem Martin Scorsese an.