Steinfeld und Allen: Hollywood-Star turtelt mit 258-Millionen-Dollar Footballer

Er gilt als einer der besten Footballer der Liga, unterschrieb einen Vertrag von mehr als 250 Millionen. Steinfeld wurde vor allem durch ihre Rolle in dem Film «True Grit» aus dem Jahr 2010 bekannt, wofür sie sogar eine Oscar-Nominierung als beste Nebendarstellerin erhielt. Dazu spielte sie in «Pitch Perfect» und der Marvel-Serie «Hawkeye» eine grosse Rolle. Noch ist die Beziehung nicht offiziell. Doch die beiden wurden gemeinsam in New York gesichtet – die «New York Post» teilte die Schnappschüsse in denen Allen seine Hand um die Schulter von Steinfeld legt.