«Absolutes Monster» : Hollywood-Starproduzent tritt nach massiven Vorwürfen zurück

Scott Rudin (62), einer der bedeutendsten Produzenten Hollywoods, ist nach Vorwürfen wegen schwerer Misshandlungen, Belästigungen und weiterer Verfehlungen zurückgetreten. Manche sehen im 62-Jährigen einen zweiten Harvey Weinstein.

Im Bericht wurden erneut schwere Vorwürfe gegen den Theater- und Filmproduzenten laut, der als erster in Hollywood EGOT-Status erreichte, also einen Emmy, einen Golden Globe, einen Oscar und einen Tony Award gewann. So soll er 2012 einem Assistenten, der es nicht schaffte, Rudin einen Sitz in einem ausgebuchten Flug zu besorgen, einen Apple-Bildschirm auf der Hand zerschmettert haben – der Mann musste in ärztliche Behandlung, der Rest der Crew floh in Panik in eine nahe Bar. «Wir waren alle geschockt, weil wir nicht gedacht hatten, dass so etwas geschehen konnte», so ein damaliger Mitarbeiter.