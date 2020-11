Was passiert, wenn zwei Hollywood-Schauspieler einen Fussballclub kaufen? Genau, sie drehen eine Fernsehserie darüber. So passiert es gerade in Grossbritannien. Ryan Reynolds und Rob McElhenney übernehmen den AFC Wrexham und wollen den Verein nach eigener Aussage «wieder in eine globale Macht verwandeln».

Die zukünftige globale Macht spielt derzeit in der fünfthöchsten Liga und lag vor dieser Hollywood-Übernahme neun Jahre in den Händen von Fans. Doch nun stimmte der «Wrexham Supporter Trust» mit deutlicher Mehrheit für die Übernahme durch «Deadpool»-Reynolds und McElhenney aus «It’s Always Sunny in Philadelphia»: Von rund 2000 Mitgliedern waren über 1800 dafür. Damit fehlt derzeit nur noch das grüne Licht von Verband und Liga zum Einzug von Hollywood in die fünfte englische Liga.