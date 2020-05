#BossBitchFightChallenge

Hollywood-Stars prügeln sich durch die Quarantäne

Cameron Diaz ist eigentlich schon seit rund sechs Jahren im Schauspiel-Ruhestand. Für ein Mini-Filmprojekt prügelt sie sich nun wieder vor der Kamera.

Für die «Boss Bitch Fight Challenge» haben Schauspielerinnen wie Scarlett Johansson (35), Halle Berry (53) und Margot Robbie (29) von zuhause aus Kampfszenen gedreht. Die einzelnen Videos wurden dabei so arrangiert, dass schliesslich ein zusammenhängender fünfminütiger Action-Clip daraus entstand. Das Ergebnis: Es wirkt so, als würden sich die Hollywood-Stars gegenseitig prügeln.

«Drei Engel für Charlie»-Reunion

Im Hintergrund läuft «The Healer» von Singer-Songwriterin KT Tunstall (44) – die am Schluss des Clips selbst noch einen Auftritt hat. «Leute, hab ich es verpasst? Ich war gerade auf der Toilette und habe Gitarre gespielt», so die Musikerin, die im Video tatsächlich mit ihrer Gitarre auf dem Klo sitzt.

Wer sonst unter anderem noch bei Bells Quarantäne-Projekt mitmacht: «Little Women»-Star Florence Pugh (24), «Guardians of the Galaxy»-Darstellerin Zoe Saldana (41) und Thandie Newton (47), die gerade in der dritten Staffel «Westworld» zu sehen ist.