Streik der Hollywood-Drehbuchautoren beendet

Nach fast fünf Monaten ist der Streik der Drehbuchautoren in Hollywood beendet. Die Vorstandsmitglieder der Gewerkschaft Writers Guild of America (WGA) hätten der vorläufigen Einigung mit den grossen Studios und Streaming-Anbietern zugestimmt, gab die WGA am Dienstagabend bekannt.



Ab Mitternacht durften Drehbuchautoren wieder die Arbeit aufnehmen. Anfang Oktober müssen die WGA-Mitglieder allerdings noch dem neuen Vertrag per Votum zustimmen.