vor 54min

Film-Flaute im Kino

Hollywood und Co. stehen still – und die Schweiz muss sich gedulden

Dass Schweizer Kinos wieder offen sind, lässt die globale Filmindustrie ziemlich kalt. Was das Angebot an neuen Filmen betrifft, haben Schweizer Kinobetreibern eine Durststrecke.

1 / 7 Zwar haben Schweizer Kinos den Betrieb wieder aufgenommen. Doch weltweit sind die meisten Lichttheater noch geschlossen – die Filmindustrie steht still. Getty Images «Hollywood schaut auf die grossen Märkte – und passt sich bei ihrem Premieren natürlich nicht der kleinen Schweiz an», sagt Alain Marti vom Kino Rex in Thun. Die aktuelle Auswahl an Filmen sei sehr bescheiden. Zum Neustart gibt es laut «Cineman» lediglich neun neue Filme, zwei davon sind Kinderfilme. Cineman.ch

Darum gehts Die Schweizer Kinos haben seit diesem Samstag wieder offen

Das Programm kommt einem aber bekannt vor: Viele Filme aus der Zeit vor Corona werden gezeigt

Der Grund: Hollywood und Co. stehen still

Dennoch ist der Kinostart vom 6. Juni gelungen

In der Schweiz haben rund 350 Kinos am Samstag, nach drei Monaten des Lockdowns, wiedereröffnet. Dies bei bestem Kinowetter – die Schweiz zeigt sich diese Tage bekanntlich eher grau und nass. Dennoch: Die Kinobetreiber durchlaufen nach wie vor ungewöhnliche Zeiten.

Dies nicht nur wegen der Platzbeschränkungen. Hollywood und Co. stehen nämlich still, die Filmbranche ist lahmgelegt. Es finden keine Filmfestivals statt, Streifen können nicht vermittelt werden. Geplante Premieren bereits abgedrehter Filme werden zudem verschoben, da in den meisten Länder die Kinos nach wie vor geschlossen sind. «Hollywood schaut auf die grossen Märkte – und passt sich bei ihrem Premieren natürlich nicht der kleinen Schweiz an», sagt Alain Marti vom Kino Rex in Thun.

Schweizer Kinobetreiber haben bezüglich des Sortiments also eine gewisse Durststrecke. Zum Neustart gibt es laut «Cineman» lediglich neun neue Filme, zwei davon sind Kinderfilme.

Oldies are Goldies: Film von 1993 recyclen

So wird nun recycelt: Auf dem Programm stehen nach wie vor dieselben Streifen wie vor Corona. Manche Kinos versuchen zudem, mit Hits aus der Vergangenheit das Programm aufzufrischen. Beim Kino Rex in Thun konnten die Besucher online abstimmen, welche Filme sie nochmals in die dortigen Säle zurückholen möchten. Es wird nun etwa Bohemian Rhapsody gespielt, ab nächstem Sonntag flimmert sogar ein Blockbuster aus dem Jahr 1993 – «Jurassic Park» – über die Leinwand.

Inhaber Alain Marti ist positiv überrascht: «Bereits am ersten Tag sind Leute ins Kino gekommen, um sich Filme anzuschauen, die es eigentlich auch bereits als Video on Demand gibt.» Am Samstag konnte das Kino so 400 Besucher zählen – «wir sind zuversichtlich», meint Marti.

Der Thuner Kinobetreiber hofft nun, dass sich die Situation rund um das Filmangebot wieder normalisiert. Dies, sobald der Kino-Markt sich weltweit wieder öffnet. Marti: «Die Auswirkungen dieses Unterbruchs werden sich aber bestimmt auch noch im 2021 zeigen.»