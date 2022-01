«J6» : Hollywood will Sturm auf das Kapitol verfilmen

Am 6. Januar 2021 hatten Anhänger von Ex-Präsident Trump den Sitz des US-Kongresses gestürmt. Jetzt soll der schwarze Tag in der Geschichte der USA auf die Leinwand kommen.

Hollywood will die Erstürmung des Kapitols in Washington am 6. Januar 2021 als Spielfilm auf die Leinwand bringen. US-Regisseur und Drehbuchautor Billy Ray gab das Projekt mit dem Titel «J6» am Donnerstag bekannt. Auf Twitter verlinkte er einen Bericht von «Deadline.com». Er wolle die Ereignisse aus den «Schützengräben» heraus schildern, sagte er dem Filmportal. Ray war kurz nach der Attacke nach Washington gereist und hatte dort mit Betroffenen gesprochen, wie dem Polizisten Michael Fanone, der von Trump-Anhängern brutal angegriffen worden war.