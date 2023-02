Sie wurde 82 Jahre alt : Hollywood-Legende Raquel Welch ist tot

Berühmt wurde sie in den 60er-Jahren durch ihre Rollen in «One Million Years B.C.» (1966) …

In den 60er-Jahren wurde sie weltberühmt – nun ist Raquel Welch im Alter von 82 Jahren gestorben. Bild: Raquel Welch in Hollywood im Jahr 2013.

Raquel Welch ist tot. Das US-Magazin «TMZ» berichtet, die Hollywoodlegende sei am Mittwochmorgen «nach kurzer Krankheit» im Alter von 82 Jahren verstorben. Welch war in den 60er-Jahren durch den Film «Fantastic Voyage» (deutsch: Die phantastische Reise) berühmt geworden. Obwohl sie nur drei Zeilen Dialog hatte, machte sie ihr Auftritt in einem knappen Fell-Bikini in «One Million Years B.C.» (deutsch: Eine Million Jahre vor unserer Zeit) aus dem Jahr 1966 zu einem Sexsymbol.