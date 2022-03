Babyn Jar : Holocaust-Gedenkstätte beschädigt – Selenski ruft Juden zum Protest auf

In unmittelbarer Nähe der Holocaust-Gedenkstätte von Babyn Jar sind am Dienstag mutmasslich zwei Raketen eingeschlagen. Selenski ruft nun Juden zum Protest gegen Russland auf. Auch Israel zeigt sich erschüttert.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat nach der Beschädigung der Holocaust-Gedenkstätte Babyn Jar am Stadtrand von Kiew die jüdische Gemeinschaft zu Protesten gegen die russische Invasion in die Ukraine aufgerufen. «Ich appelliere jetzt an alle Juden der Welt – sehen Sie nicht, was passiert?», fragte Selenski am Mittwoch. In Babyn Jar hatte Nazi-Deutschland 1941 an zwei Tagen rund 34’000 Jüdinnen und Juden ermordet.