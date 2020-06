Hologram-Technologie hilft bei Covid-Diagnose

Japanische Wissenschaftler setzen Mixed-Reality-Headsets ein, um ihr Ansteckungsrisiko zu vermindern.

Ein Forschungslabor der Teikyo-Universität in Tokio testet zurzeit die Anwendungsmöglichkeiten der Technologie. Ärzte können zusammen einen Patienten untersuchen, ohne im selben Raum zu sein. So untersuchten kürzlich zwei Ärzte, die sich an unterschiedlichen Orten befanden, über ein MR-Headset einen Patienten. Anhand eines 3-D-Modells der Lunge, das mittels einer Computertomografie rekonstruiert wurde, konnten sie eine Entzündung feststellen.