3. Platz in Lake Louise: Suter fährt schon wieder aufs Podest –Hählen verpasst es knapp

Corinne Suter fährt in der zweiten Abfahrt binnen zwei Tagen wieder aufs Podest. Dieses Mal ist es der dritte Rang. Erneut gewinnt Sofia Goggia das Rennen.

3. Platz in Lake Louise :

Und wieder reicht es nicht für Corinne Suter. Am Freitagabend fehlten der Schwyzerin gerade Mal vier Hundertstel auf die Abfahrtsdominatorin Sofia Goggia. Auch der zweite Angriff auf die Italienerin am Samstagabend scheiterte. Suter musste sich auf der verkürzten Strecke um fast vier Zehntel geschlagen geben.

Bis zur letzten Zwischenzeit sah es gut aus für den ersten Saisonsieg. Doch dann drehte die Italienerin auf und holte sich den zweiten Sieg in Lake Louise in Folge. Am Schluss wurde es für Corinne Suter der dritte Platz. Die Österreicherin Nina Ortlieb fuhr mit Startnummer 25 noch auf Rang zwei.

Gisin überzeugt

Joana Hählen sorgte mit ihrem vierten Platz für weitere gute Nachrichten für das Schweizer Speedteam. Die Berner Oberländerin zeigte eine starke Leistung und schrammte knapp an ihrem vierten Karriere-Podium vorbei.

Auch Michelle Gisin zeigte mit Rang acht ihre Klasse. Sie zeigte eine starke Leistungsverbesserung, am Freitag wurde sie noch 22. Lara Gut -Berahmi fuhr auf Rang 14, Teamkollegin Jasmine Flury folgte auf Rang 15. Einen guten Auftritt zeigte auch die junge Delia Durrer. Sie klassierte sich zeitgleich mit Lara Gut-Behrami.