Mediengespräch: «Einsatz der Spezialeinheit AAD 10 ist nicht ausgeschlossen»

Die Schweizer Bürgerinnen und Bürger seien auf dem Radar des EDA. Es seien rund 100 Personen registriert im Sudan. Es sei aber nicht klar, ob all diese 100 Personen den Sudan verlassen wollen. Sie lebten da und viele hätten eine Doppelbürgerschaft. Es sei nicht klar, ob alle vom Konflikt betroffen seien und ob sich überhaupt alle im Sudan befänden. Was man sagen könne: Man versuche, mit den Leuten in Kontakt zu treten, etwas weniger als zehn Leute hätten Interesse daran bekundet, zurück in die Schweiz geflogen zu werden, wenn das möglich sei.