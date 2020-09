Carbonell wurde beim FC Barcelona ausgebildet. Letzte Saison wurde er von seinem Verein FC Valencia an den niederländischen Klub Fortuna Sittard ausgeliehen.

In Spanien macht ein Transfergerücht um einen ehemaligen Spieler des FC Barcelona die Runde: «Alex Carbonell, der ehemalige Barça-Spieler, wird vom Schweizer Erstligisten FC Luzern verpflichtet. Da er sich von Valencia getrennt hat, kommt es zu einem ablösefreien Wechsel», twitterte Fussball-Reporter Gerard Romero (esportsrac1) .

Die Luzerner Zeitung berichtet zudem, dass Alex Carbonell am Samstagabend mit seinem Auto von Spanien in die Schweiz unterwegs sei, da der Fussballer auf seiner Insta-Story ein Foto veröffentlichte und dazu schrieb: «Road to Switzerland.»