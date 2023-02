WM-Teamevent: Schweiz steht im Viertelfinal und trifft dort auf Kanada

2019 in Are sicherte sich Swiss-Ski die Goldmedaille! Holdener war mit im Team, Ellenberger war Ersatz. Damals war das Rennen jedoch ein Parallel-Slalom, aktuell ist es ein Parallel-Riesenslalom.

2017 an der Heim-WM in St. Moritz reichte es bereits nur zur ledernen Medaille, also Rang 4. Genauso wie bereits 2015 in Beaver Creek. Ach ja, Holdener war stets am Start, war sich nie zu schade, ein Mammutprogramm auf sich zu nehmen.