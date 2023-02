Snowboard-WM: Julie Zogg und Dario Caviezel gewinnen Bronze

Schweiz holt Bronze im Teamevent Wieder ein Medaille an der WM. (Video: SRF)

Die Snowboard-WM wurde bisher zu Schweizer Festspielen: Nach Gold und Silber im Parallel-Slalom der Frauen durch Julie Zogg und Ladina Jenny, sowie Silber durch Dario Caviezel im Riesenslalom kommt am Mittwoch noch Bronze im Teamevent dazu. Das Duo Zogg/Caviezel setzte sich im kleinen Final gegen Italien 1 durch, Italien 2 holte sich den WM-Titel. Silber ging an Österreich 1.

«Dass wir beide einen Superlauf zeigen konnten und nun zusammen feiern können, das ist sehr schön», sagte Zogg im SRF. Und Caviezel fügte an: «Das zusammen zu feiern ist sehr lässig. Aber unser Fokus liegt aber schon auf den Einzelrennen.»

Beim Feiern keine Schmerzmittel

Auch am Mittwoch waren die Wetterverhältnisse nicht einfach, «es war wechselhaft, der Wind war unberechenbar», so Zogg. Das sei aber für alle Fahrer gleich. Die beiden Pisten seien jedoch etwa gleich schnell gewesen, so die St. Gallerin.

Die 30-Jährige war am Sonntag gestürzt und hatte am Dienstag unter Scherzmitteln Gold geholt. Auch am Mittwoch war ihre Hüfte ein Thema. Zogg meinte dazu: «Bei der Hüfte spüre ich noch nicht viel, aber das wird noch kommen, wenn ich am Abend beim Feiern die Schmerzmittel weglasse.»

Das zweite Duo Jenny/Gian Casanova war bereits im Achtelfinal gescheitert. «Gian machte einen Superjob, mein Lauf war nicht so gut, deshalb reichte es leider nicht», sagte Jenny. Sie war vor dem kleinen Final sehr nervös, denn ihr Lebenspartner Caviezel startete. Im Ziel durften sich die beiden dann gemeinsam freuen – ein kleiner Trost für das frühe Ausscheiden.