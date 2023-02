WM in Bakurani: Ragettli übernimmt die Führung – Bösch kämpft ebenfalls um Medaille

In Laax wurde der Westschweizer Siebter, die Quali schloss er als Dreizehnter ab. Was kann Morel heute zeigen? Sein dritter Sprung muss er in der Luft abbrechen und kann so einen Sturz verhindern. Morel hat sicher noch Verbesserungspotential im zweiten Run. Es gibt immerhin 46.83 Punkte.