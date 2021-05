Nimmt man die Bundesliga-Tabelle als Massstab, gehen die Leipziger als Favorit ins Rennen. Schliesslich liegt der Zweite sechs Punkte vor dem Vierten aus Dortmund. Doch die bisherigen Ligaduelle gingen beide an den BVB. Am 9. Januar siegte der Revierclub mit 3:1 in Leipzig. Fünf Tage vor dem Final setzte sich der Revierclub in Dortmund mit 3:2 durch. Und doch haben die Leipziger einen Vorteil: Sie sind bereits für die Champions League qualifiziert und können sich voll auf den Final konzentrieren. Dagegen dürfen sich die Dortmunder nur drei Tage nach Berlin in Mainz keinen Ausrutscher erlauben.