Strafgericht BL – «Holt man zwei Typen aus dem Banlieue, muss man schon mit etwas rechnen»

Ein Amateurfussballer heuerte zwei Geldeintreiber an, um ausstehende Prämien über 40’000 Franken beim Club-Boss einzutreiben, der ihm eigentlich eine Vaterfigur war.

1 / 3 Ein ehemaliger Spieler des FC Black Stars hatte zum Eintreiben geschuldeter Prämien für zwei Spielzeiten Berufskriminelle aus Frankreich engagiert, um den Club-Boss einzuschüchtern. (Symbolbild) Tamedia/Pino Covino Der Kicker und seine Handlanger hatten den Chef des FC Black Stars verfolgt, konfrontiert und eingeschüchtert. Dafür musste sich der Kicker nun vor Gericht verantworten. Der Tatvorwurf: versuchte Nötigung. 20min/Steve Last Das Gericht fällte einen Schuldspruch und verknurrte ihn zu einer bedingten Freiheitsstrafe von sieben Monaten. Es attestierte dem Fussballer, dass sein Vergehen ein einmaliger Ausrutscher gewesen sei. Kanton BL/Tom Bisig

Darum gehts Ein ehemaliger Spieler des Basler FC Black Stars wurde wegen versuchter Nötigung verurteilt.

Der Mann hatte kriminelle Geldeintreiber aus Frankreich angeheuert, um geschuldete Lohnzahlungen vom Chef des Clubs einzufordern.

Die Drohkulisse fruchtete nicht, er wartet noch heute auf die geschuldeten Prämien.

«Es war unnötig. Heute würde ich nicht einmal mehr einen Anwalt engagieren», sagte der Beschuldigte am Mittwoch vor dem Baselbieter Strafgericht. Dort hatte sich der 32-Jährige wegen versuchter Nötigung zu verantworten. Wegen ausstehender Punkteprämien in der Höhe von rund 40’000 Franken, die der erfolgreiche Amateurfussballer in seiner Spielzeit beim FC Black Stars zwischen 2017 und 2019 zustehen, liess er sich am 23. Dezember 2019 zu einer Dummheit hinreissen.

Der Club-Boss, der bei ihm in der Kreide stand, sei eigentlich eine Vaterfigur für ihn. Er kenne ihn seit über 20 Jahren. «Er ist der Grund, dass ich immer noch Fussball spiele», sagte der Beschuldigte vor Gericht. Aber sein Mentor und Förderer tanzte ihm, als es um die geschuldeten Prämien ging, auch auf der Nase herum. Er habe ihm klar machen wollen, dass er nun lange genug auf sein Geld gewartet habe. Und dann auf den Rat seines Kollegen aus der Shisha-Bar gehört, der ihm zwei Geldeintreiber vermittelte. Zwei Berufskriminelle aus einer Mulhouser Banlieue, einer von ihnen wird auch in der Schweiz gesucht. 5000 Franken stellte er ihnen in Aussicht.

Mit ihnen im Schlepptau folgte und passte der Beschuldigte dann am 23. Dezember 2019 den Geschädigten abends an der Burgunderstrasse in Reinach ab. Laut Aussagen des Opfers soll einer der Schläger eine Waffe und einen Schlagstock getragen haben. Auch soll er geschlagen worden sein. Der Beschuldigte bestreitet, dass es zu Gewalthandlungen gekommen sei. Ein kurzes Gerangel habe es gegeben, dabei sei die Brille des Geschädigten zu Boden gefallen, und das sei schon alles gewesen.

«Er wurde an der Nase herumgeführt»

Für Staatsanwältin Evelyn Kern war indes klar, dass die Gangster bewaffnet waren. «Wenn man zwei Typen aus dem Mulhouser Banlieue holt, muss man schon mit etwas rechnen. Das hat der Beschuldigte selbst gesagt», führte sie aus. Allein der Umstand, dass er sie habe darauf hinweisen müssen, dass keine Waffengewalt nötig sei, sei schon entlarvend. Diese Form von Selbstjustiz, der Aufbau einer solchen Drohkulisse sei ein krasser Vertrauensmissbrauch gegenüber einer Person, die der Beschuldigte als Vaterfigur beschreibe. Da wiege das Verschulden schwer. Sie sah den Tatbestand der versuchten Nötigung erfüllt und beantragte eine bedingte Freiheitsstrafe von 13 Monaten.

Für Verteidigerin Catherine Fürst war das indes alles ganz und gar nicht so klar. «Beim Tatvorwurf stützt sich die Anklage nur auf nicht bewiesene Elemente wie die Waffen und Gewalt. Dazu gibt es nur Aussagen des Geschädigten», führte sie an. Zudem seien auch keine Spuren an ihm festgestellt worden, die von den angeblichen Schlägen zeugen würden. Sie beantragte deshalb einen Freispruch. Und im Fall eines Schuldspruchs eine kurze bedingte Freiheitsstrafe. Der Geschädigte habe ihren Mandanten «an der Nase herumgeführt». Er habe einfach ernst genommen werden wollen. Da sei das Vergehen ein einmaliger Ausrutscher.

Auf das Geld wartet er noch heute

Das sah auch das Gericht so und verknurrte ihn zu einer bedingten Freiheitsstrafe von sieben Monaten für die «Dummheit», wie es Präsidentin Irene Laeuchli nannte. In dubio waren weder Gewalt noch Waffen im Spiel. «Es war ein Ausrutscher. Wir sind davon überzeugt, dass wir Sie hier nie mehr sehen werden», schloss sie die Verhandlung.