Mit Zeqiri und Zesiger – Murat Yakin überrascht mit Nati-Aufgebot

«Basel ist mein Geburtsort und ich verbinde auch fussballerisch einige Erinnerungen an diese Stadt. Ich freue mich, dass wir gleich mit zwei Highlights gegen zwei ehemalige Europameister beginnen. Ich habe eine intensive Zeit hinter mir und freue mich, jetzt meine Mannschaft präsentieren zu können.» Mit diesen Worten begann der neue Nati-Coach Murat Yakin seine erste Kader-Bekanntgabe.

Yakin war gut gelaunt. Im Basler Rathaus sass er neben Adrian Arnold, dem SFV-Mediensprecher. Mit seinem Aufgebot überraschte der Ex-Schaffhausen-Coach. Zumindest ein wenig. So ist etwas überraschend, dass sowohl Haris Seferovic als auch Breel Embolo den Schweizern doch zur Verfügung stehen werden. Und auch, dass Gregor Kobel, Jordan Lotomba, Cedric Zesiger, Michel Aebischer und Andi Zeqiriik Aufgebot für die anstehenden Spiele stehen. Die Basel-Stars Fabian Frei und Valentin Stocker sind dagegen nicht dabei.

«Mir wird schon etwas einfallen»

Dass er gleich zu Beginn gegen Italien antreten muss, macht dem 46-Jährigen keine Angst. «Italien ist nicht umsonst Europameister geworden. Aber es wird dieses Mal ein komplett anderes Spiel als an der EM. Die Zusammensetzung der Spieler ist eine andere. Wir werden ihr Spiel am Donnerstag gegen Bulgarien verfolgen», so Yakin. Und mit einem Schmunzeln: «Ich habe am Dienstag Zeit für ein gutes Training, am Mittwoch haben wir das Spiel gegen Griechenland. Natürlich hat Italien viele Stärken und wenig Schwächen. Aber mir wird schon etwas einfallen.»

Ob er wie Ex-Coach Vladimir Petkovic dominant auftreten will, konnte Yakin noch nicht richtig beantworten. Er sagte: «Das ist immer eine Ausrichtung, die man möchte. In ein Spiel reinzugehen mit dem höchstmöglichen Selbstvertrauen. Ich denke, wir haben genug Qualität. Doch wir müssen schauen, wer fit ist.»

Lustige Anekdote der PK: Im offiziellen SFV-Aufgebot bekam Wolfsburg-Star Renato Steffen einen neuen Vornamen. Und auch der Nati-Coach sprach von Stefan Steffen. Und auch eine herzige Geste machte Yakin. So lädt er, wie er verriet, den gesamten FC Schaffhausen zum Quali-Spiel gegen Italien ein.