Live Ski-Weltcup: Holt Odermatt den Sieg beim Riesenslalom von Alta Badia?

Nur weil der Super-G am Freitag wegen Nebels in Val Gardena abgesagt wurde, fanden nicht fünf Rennen in fünf Tagen statt. Nun sind es eben vier Rennen in fünf Tagen. Bei der ersten Abfahrt in Val Gardena fuhr Odermatt noch aufs Podest, in der zweiten reichte es nur noch zu Platz 7. Damit ging auch die Podest-Serie des Nidwaldners zu Ende.