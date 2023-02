Ski-WM: Odermatt nur von Schwarz geschlagen - Meillard lauert auf Rang vier

Vier Siege in fünf Rennen im Riesenslalom. Mit diesen Resultaten ging Marco Odermatt in den WM-Riesenslalom. Beflügelt vom WM-Titel in der Abfahrt vom Mittwoch ging Odermatt als Topfavorit ins Rennen. Mit der Startnummer 1 eröffnete der Nidwaldner das Rennen. Er zeigte eine solide Fahrt, ein einziger Verdreher im letzten Drittel kostete ihn Zeit. Nach einer anstrengenden Fahrt, die mehr als eine Minute und 20 Sekunden dauerte, kam der 25-Jährige erschöpft im Ziel an. «Der Lauf war sehr, sehr schwierig. Einerseits wegen der Sicht, andererseits wegen der Länge», sagte Odermatt gegenüber SRF. Er sei mit seiner Fahrt grundsätzlich sehr zufrieden.

Sein grösster Konkurrent, Henrik Kristoffersen, folgte direkt im Anschluss. Doch dem Norweger wollte keine gute Fahrt gelingen und handelte sich einen Rückstand von fast neun Zehntel ein. Mit der Nummer drei startete Marco Schwarz. Den Österreicher musste man vor dem Rennen auf dem Zettel haben, aber was der 27-Jährige zeigte, überraschte alle. Vor allem im untersten Streckenteil distanzierte der WM-Zweite der Kombination die Konkurrenz. Im Ziel waren es fast sechs Zehntel, die er Odermatt abnahm. Der Schweizer applaudierte anerkennend aus der Leaderbox.

Meillard mit Medaillen-Chancen

Eine gute Leistung zeigte auch Loic Meillard. Der Neuenburger lauert nach dem ersten Lauf auf dem vierten Zwischenrang. Mit einem Rückstand von 37 Hundertstel sind die Medaillenränge noch in Griffweite. Trotzdem war er nicht zufrieden, wie er im SRF-Interview sagte: «Leider bin ich bei fast keiner Kurve so gefahren, wie ich es wollte.» Im zweiten Lauf will er jedoch wieder Vollgas geben. Gino Caviezel, gebeutelt von einem Sturz im Training am Vortag, fuhr auf Zwischenrang neun. Thomas Tummler landete trotz eines grossen Rückstands dennoch in den Top 30 und qualifizierte sich somit als vierter Schweizer für den zweiten Durchgang.

Den zweiten Lauf gibt es ab 13.30 Uhr live auf 20 Minuten.