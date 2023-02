WM-Abfahrt: Streckenrekord! Odermatt liegt auf Platz 1

Hintermann sagte gegenüber SRF, dass «im Minimum 25 Athleten» Medaillenchancen hätten. So beispielsweise auch ein Marco Schwarz. Der Österreicher war vor dieser Saison Spezialist für die technischen Disziplinen und fuhr bei seiner Abfahrtspremiere in Wengen direkt auf Rang 6. Es wäre keine Überraschung, wenn am Ende des Rennens ein Name in den Top 3 zu finden ist, den man da nicht erwartet hätte.