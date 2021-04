Gerüchte um Gregor Kobel - Holt sich der BVB den nächsten Schweizer Goalie?

Dass Borussia Dortmund auf der Suche nach einer neuen Nummer eins ist, gilt in der deutschen Fussballwelt seit Längerem als offenes Geheimnis. Der langjährige Schweizer Stammgoalie Roman Bürki (30) hatte sich im Januar an der Schulter verletzt und verlor im Anschluss den Platz im BVB-Kasten an Landsmann Marwin Hitz (33).

Hitz spielte in der Bundesliga zwar zuletzt zweimal in Folge zu null, konnte die Verantwortlichen beim Ruhrpott-Club aber nicht nachhaltig überzeugen und soll in der kommenden Saison wieder in die Rolle des Ersatzgoalies zurückkehren. Bei Bürki stehen die Zeichen hingegen trotz Vertrages bis 2023 sogar auf Abschied. Wenn der Berner einen Club findet, der fünf Millionen Euro Ablöse auf den Tisch legt, würde ihn der BVB ziehen lassen.