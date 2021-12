Basel – Karabach - Holt sich der FCB den Gruppensieg in der Conference League?

Trainer Patrick Rahmen äussert sich im Vorfeld der Partie ausführlich zum Gegner und spricht das klare Ziel sofort an – der Gruppensieg. Klar, gewinnen will man immer jedes Spiel. Trotzdem ist es bekanntlich immer wieder so, dass sich bei einer vorzeitigen Qualifikation für die nächste Runde der Schlendrian einschleichen kann. Ein Gruppensieg, und damit mindestens ein Unentschieden heute Abend, wäre aber besonders wichtig. Denn dann ist man direkt im Achtelfinal und muss nicht mehr den schwierigen Umweg über die Sechszehntelfinals in Kauf nehmen.