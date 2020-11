Die Natipause ist vorbei und damit darf sich der FCL wieder dem Alltagsgeschäft widmen. Dieses Geschäft muss allerdings erst noch ins Rollen gebracht werden. Vier Niederlagen und zwei Unentschieden stehen bislang für Celestinis Team zu Buche - viel zu wenig für die Ansprüche der Zentralschweizer. Der Trainer sagt vor dem Spiel: «Wir haben in der Nationalmannschaftspause viel im Kopf gearbeitet und viel analysiert. Jeder muss wieder genau wissen, was er auf dem Platz zu tun hat.» Wie dies dann umgesetzt wird, wird sich auf dem Platz zeigen. Vielversprechend ist sicherlich die äusserst positive Bilanz der Luzerner gegen Vaduz: Seit 14 Pflichtspielen ist man ungeschlagen, zuletzt gab es am 28. September 2008 eine Niederlage.