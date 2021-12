Lausanne – FCZ – FCZ mit Gnonto-Show – Lausanne nach Brutalo-Tritt nur noch mit 10 Mann

12' Lausanne-Sport – FC Zürich. Und dann stehts 1:0 für den FC Zürich! Nach Guerreros Eckball kann Lausanne nicht richtig befreien. Bledian Krasniqi kann sich in der Folge im Lausanne-Strafraum festbeissen, in dem er auf ganz engem Raum mehrere Gegenspieler beschäftigt. Er sieht in der Mitte Degnand Gnonto, der die Gäste mit dem ersten Torschuss des Spiels in Führung bringt.