Super League: Kalte Dusche für den FCZ – von Moos schiesst St. Gallen in Front

9' Das Tempo ist weiter hoch. Es sind vor allem die Espen, die mehr für das Spiel machen. Doch die Zürcher sind nicht mehr so arg wie in den Startminuten in Bedrängnis und sind nun ihrerseits offensiv immer besser im Spiel. Sie sind besonders über die Konter nach den abgefangenen St. Galler Angriffen gefährlich.