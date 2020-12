Der SC Bern will an diesem Abend natürlich alles daran setzen, dem hoch gehandelten EVZ noch eines auszuwischen. Ein eher knorziger Arbeitssieg war es gestern gewesen, aber dafür sehr wichtige zwei Punkte. Sicherlich spielte dabei auch eine Rolle, dass der EVZ zuvor während rund drei Wochen Corona-Zwangspause machen musste und keinen Ernstkampf bestritt. Mal sehen, wie sich die auf Rang vier klassierten Zuger heute zeigen. Nun kommt es also zum dritten Duell des SCB mit dem EVZ in dieser Saison. Jeweils ein Sieg für beide Teams schaute bisher heraus. Mario Kogler, Österreicher und erst 33-jährig, will mit seiner Manschaft den zweiten Sieg im zweiten Spiel holen.