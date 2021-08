Die Schweizer 4x100-Meter-Staffel der Frauen haben eine Medaille an den Olympischen Spielen in Tokio nur sehr knapp verpasst. Am Ende klassieren sich Riccarda Dietsche, Ajla Del Ponte, Mujinga Kambundji und Salomé Kora auf dem vierten Platz. Gold geht an Jamaika, die USA holt Silber und Bronze geht nach Grossbritannien.