WM-Quali – Embolo, Steffen und Zuber – so spielt die Nati gegen Nordirland

Für die Nati stellt die heutige Begegnung ein Schlüsselspiel in der WM-Quali dar: Mit einem Sieg wahrt die Schweiz ihre Chance, zu Italien an der Tabellenspitze der Gruppe C aufzuschliessen. Eine Niederlage hingegen würde bedeuten, dass sich die Schweiz nach hinten orientieren muss und sich mit Nordirland um den zweiten Rang duelliert.